Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yedinci maçında Güney Kore'yi 25-20, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı. Mücadelenin setleri 20-25, 15-25 ve 20-25 sonuçlandı.
Filenin Sultanları, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasının son maçında yarın TSİ 23.00'te ev sahibi ABD ile karşılaşacak.
SALON: College Park Center, Arlington
HAKEMLER: Fabián Denis Mozzo Carbajal (Uruguay), Wim Cambre (Belçika)
GÜNEY KORE: Dahyeon, Dain, Jiyun J., Hoyoung, Jeongah, Sohwi, Dahye (L) (Jiwon, Seungju, Jiyun M.)
TÜRKİYE: Elif, Derya, Aslı, Vargas, Tuğba, Beyza, Simge (L) (Ayça, İlkin)
SETLER: 20-25, 15-25, 20-25
SÜRE: 66 dakika