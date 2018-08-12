Japonya'da düzenlenecek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen Rabobank Super Series hazırlık turnuvasına katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.



Eindhoven şehrindeki Sportcentrum'da oynanan mücadelede Türkiye, rakibine 21-25, 22-25, 25-22 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup olarak, Rabobank Super Series hazırlık turnuvasını 4'üncü sırada tamamladı.



SALON: Sportcentrum



TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Meliha, Tuğba, Beyza, Cansu, Simge (L) (Şeyma, Hande, Meryem, Gizem (L), Cansu Aydınoğulları, Aslı)



İTALYA: Malinov, Danesi, Bosetti, Egonu, Chirichella, Sylla, De Gennaro (L) (Pietrini)



SETLER: 21-25, 22-25, 25-22, 16-25



SÜRE: 98 dakika (25, 26, 27, 20)



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