2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi beşinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez Hollanda'nın karşısına çıkıyor. Grubunda oynadığı ilk 3 maçta 3 galibiyet 1 yenilgi alan millilerimiz, son maçında ise ABD'ye 3-2 mağlup olarak ilk yenilgisini almıştı. Peki, Hollanda Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?