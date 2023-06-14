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Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonuçla organizasyondaki 4. galibiyetine imza attı

Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
HABERTURK.COM

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta heyecanı Hong Kong'ta yaşanıyor.

Türkiye - Hollanda maçın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Ay-yıldızlılar, ilk seti 30-29 önde bitirdi. 2. seti ise 25-21'lik skorla alan Filenin Sultanları, Üçüncü sette Hollanda'ya göz açtırmadı. Bu seti 25-15 kazanan A Milliler, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Filenin Sultanları, bu sonuçla FIVB Milletler Ligi'nde bu sezon 5'te 4 yaptı.

Milliler, organizasyonun ikinci haftasında Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti'yle de karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftada oynayacağı tüm karşılaşmalar, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

16 takımın mücadele ettiği Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kalan maçlarının programı:

15 Haziran 2023

12.00 Polonya-Türkiye (TRT Spor)

16 Haziran 2023

08.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)

18 Haziran 2023

12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor)

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