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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın...

        2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı final için beklenen gün geldi çattı. Son 3 turnuvada olduğu gibi bir kez daha adını son 4'e yazdırmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün final için İtalya karşısına çıkacak. İşte, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki yarı final mücadelesine dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:30
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        Türkiye İtalya yarı final maçı için artık nefesler tutuldu. Turnuvaya C Grubu'nda başlayan ve oynadığı 5 maçı da kazanan Filenin Sultanları; son 16 turunda Belçika, çeyrek finalde de Polonya'yı safdışı bırakarak bir kez daha Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. İşte, millilerimizin İtalya ile karşılaşacağı yarı final mücadelesine dair bilgiler...

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        TÜRKİYE İTALYA YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        C Grubu'nu lider bitirip son 16 turu ve çeyrek finali de geçerek tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 1 Eylül Cuma günü saat 18:00'de İtalya ile çeyrek finalde karşılaşacak.

        Filenin Sultanları, TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyi kazanması hainde Sırbistan Hollanda eşleşmesinden gelecek takımla finale kalmak için karşılaşacak.

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        A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

        GRUP MAÇLARI

        18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç

        20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan

        21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye

        23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan

        24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya

        SON 16 TURU

        27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika

        ÇEYREK FİNAL

        30 Ağustos: Türkiye 3-0 Polonya

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        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

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        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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