Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Voleybol
ABONE OL

Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu

FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği karşılaşmada Japonya'ya 3-2 mağlup oldu

Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu
HABERTURK.COM

2023 Milletler Ligi'nde boy gösteren Kadın Milli Voleybol Takımımız, 3'üncü haftadaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 kaybetti. 2-0'dan geri dönen Filenin Sultanları, karar setinde Japonya'ya direnemedi.

Türkiye bu sonuçla Milletler Ligi'ndeki 9. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın başkenti Bangkog'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki ikinci maçında yarın ev sahibi ülkeyle karşılaşacak.

Salon: Bangkok

Japonya: Nishida, Ishikawa, Nagaoka, Yamada, Miyabe, Hayashi (Matsui, İnoue, Seki, İrisawa, Araki, Vada)

Türkiye: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş (İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Setler: 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Japonya Türkiye voleybol maçı canlı izle! Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanacak?
VOLEYBOL Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman?
"Filenin Sultanları"nın Milletler Ligi'ndeki 3. hafta heyecanı başlıyor
VOLEYBOL İşte Filenin Sultanları'nın maç programı!
Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! Hollanda Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VOLEYBOL Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! Hollanda ...
Bakan Osman Aşkın Bak'tan Kurban Bayramı mesajı
FUTBOL Bakan Bak'tan Kurban Bayramı mesajı
Avrupa Altın Ligi şampiyonu A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü
VOLEYBOL Avrupa şampiyonu milliler yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik
VOLEYBOL Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efelere tebrik
Türkiye - Ukrayna: 3-2 (MAÇ SONUCU) | A Milli Voleybol Takımımız Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon!
VOLEYBOL Filenin Efeleri Altın Lig'de şampiyon!
Japonya Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı ne zaman, hangi kanalda ve bugün mü oynanacak?
VOLEYBOL Japonya Türkiye voleybol maçı ne zaman?
A Milli Voleybol Takımımız finale yükseldi!
VOLEYBOL Filenin Efeleri finalde!
Voleybol Milletler Ligi Türkiye’nin maçı ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maç tarihi
VOLEYBOL Voleybol maçları ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.