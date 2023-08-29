Filenin Sultanları maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? - Voleybol Haberleri

Filenin Sultanları maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? - Voleybol Haberleri

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Türkiye Polonya maçı için geri sayım başlamış durumda. 2023 Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez gözünü Avrupa Şampiyonluğu'na dikmiş durumda. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Türkiye Polonya maçı ile ilgili bilgiler...