Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 2. haftasında sahne alıyor - Basketbol Haberleri

        Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 2. haftasında sahne alıyor

        Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de oynanacak 2. haftasında sahne alacak olan Filenin Sultanları'nın kadrosu da belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:49 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filenin Sultanları sahne alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        VNL'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. haftada ABD'de sahne alıyor. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Millilerde İlkin Aydın'ın yerine Eda Erdem Dündar kadroya dahil edildi.

        Filenin Sultanları’nın maç programı ve ikinci hafta kadrosu şu şekilde:

        29 Mayıs

        TSİ 22.30 Almanya-Türkiye

        31 Mayıs (30’u 31’e bağlayan gece)

        TSİ 03.30 Sırbistan-Türkiye

        1 Haziran

        TSİ 21.00 Güney Kore-Türkiye

        2 Haziran

        TSİ 23.00 ABD-Türkiye

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

        Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selin içinde can pazarı
        Selin içinde can pazarı
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı