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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Milletler Liginin ABD etabında mücadele edecek - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Milletler Liginin ABD etabında mücadele edecek

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:10
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        Filenin Sultanları ABD etabında!
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        Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçlarını ABD'de oynayacak.

        Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında yarın saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

        Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        22.30 Almanya-Türkiye

        31 Mayıs Cuma:

        03.30 Sırbistan-Türkiye

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        1 Haziran Cumartesi:

        21.00 Güney Kore-Türkiye

        2 Haziran Pazar:

        23.00 ABD-Türkiye

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