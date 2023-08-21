Filenin Sultanları'ndan 3'te 3: Son 16 turunu garantiledi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda doludizgin ilerliyor. Milliler, C Grubu üçüncü maçında Çekya'yı mağlup etti.
Sultanlar maçı 3-1 kazandı. Maçta setler; 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17 sonuçlandı.
SIRADAKİ MAÇ YUNANİSTAN
Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18:00'de Yunanistan ile karşılaşacak. Milli Takımımız, sonrasında 24 Ağustos günü Almanya ile TSİ 21:00'de karşılaşacak.
SON 16 TURU 26 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.
KADRO
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt