Filenin Sultanları'ndan Cansu Özbay doğum gününü kutladı! Milli sporcunun elbiseli pozları çok beğenildi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı pasörü Cansu Özbay, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Yetenekli sporcunun gece için tercih ettiği elbiseli pozlarına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.
Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın pasörü olan Cansu Özbay, 27. yaş gününü sevdikleriyle beraber kutladı. Cansu Özbay'ı özel gününde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.
27 yaşına giren Cansu Özbay, doğum gününden çekildiği karelerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Başarılı pasörün kombinine övgü dolu yorumlar geldi.
Cansu Özbay doğum günü pozlarını 311 bin takipçili Instagram hesabından "Unutulmaz akşam! Hoşgeldin 27!" notuyla yayınladı.
Başarılı pasörün özel gecesine milli takım arkadaşları Zehra Güneş, Ayça Aykaç ve Melissa Vargas'ta katıldı.
İşte Cansu Özbay'ın son pozları...