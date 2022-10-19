A Milli Kadın Voleybol takımımızın yeteneği ve güzelliğiyle öne çıkan isimlerinden Zehra Güneş'le ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Survivor'ın yıldız bir ismiyle Güneş'in kuzen olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.