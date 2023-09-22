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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı

        Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı, İstanbul Boğazı´ndaki köprülere asıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:25
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        Cumhuriyetin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı, İstanbul Boğazı’ndaki köprülere asıldı.

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        Filenin Sultanları’nın ‘2 Kupa 1 Şampiyon’ yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde dalgalanıyor.

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        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde dalgalanıyor." ifadeleri yer aldı.

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