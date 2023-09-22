Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı
Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı, İstanbul Boğazı´ndaki köprülere asıldı
Cumhuriyetin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı, İstanbul Boğazı’ndaki köprülere asıldı.
Filenin Sultanları’nın ‘2 Kupa 1 Şampiyon’ yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde dalgalanıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya 1 numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bayrağı İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı. Filenin Sultanları'nın '2 Kupa 1 Şampiyon' yazılı bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde dalgalanıyor." ifadeleri yer aldı.