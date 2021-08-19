Filenin Sultanları'nın rakibi Ukrayna

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 3-1'lik Romanya galibiyeti ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu iki karşılaşmasında Ukrayna ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın Ukrayna ile oynayacağı mücadele yarın TSİ 20.30’da başlayacak.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
BAKMADAN GEÇME
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
YORUMLAR