Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu dış basında geniş yer buldu

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Filenin Sultanları finalde Çin'i 3-1 yenerek mutlu sona ulaşırken şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) ve en iyi pasör çaprazı Melissa Vargas olurken, Gizem Örge en iyi libero, Zehra Güneş ise en iyi orta oyuncu seçildi.

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Bu başarılar dış basında manşetlere taşınırken; İtalyan kaynaklı Corrieredellosport, "İtalyan başantrenör Daniele Santarelli´nin Türkiye´si İtalya´nın yerini aldı. İki setlik dengeli bir maç sonunda Ebrar Karakurt ve takım arkadaşları Çin´e üstün geldi" haberini okuyucularıyla paylaştı.