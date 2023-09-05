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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat elemeleri ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat elemeleri ne zaman?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından yaşanan Milli Gurur sonrasında, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri tarihi gündeme geldi. Filenin Sultanları 2023 yılında Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek. Paris Olimpiyat Elemeleri 'ne bu yıl Çin, Japonya ve Polonya ev sahipliği yapacak. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri ne zaman yapılacak ve maçlar hangi tarihte oynanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 09:57 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:57
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        Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Olimpiyat Elemeleri için hazırlıklara başlayacak. Olimpiyat elemelerinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda yer aldı. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

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        FİLENİN SULTANLARI PARİS 2024 OLİMPİYAT ELEMELERİ NE ZAMAN?

        Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri için kura çekimi İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleştirildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda yer aldı. Filenin Sultanları, grup aşamasında ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 16-24 Eylül 2023 tarihinde yapılacak.

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        FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL OLİMPİYATLARI RAKİPLERİ VE ELEME GRUPLARI

        Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde gruplar şu şekilde belirlendi:

        Kadınlar:

        A Grubu: Çin, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Çekya, Meksika, Ukrayna.

        B Grubu: Japonya, Brezilya, Türkiye, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru.

        C Grubu: Polonya, İtalya, ABD, Almanya, Tayland, Kolombiya, Güney Kore, Slovenya.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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