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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları, Paris 2024'te çeyrek finalde Çin ile eşleşti - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Paris 2024'te çeyrek finalde Çin ile eşleşti

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çin oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 23:53 Güncelleme: 05.08.2024 - 00:28
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        Sultanlar'ın rakibi belli oldu!
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        2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

        Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, 6 Ağustos Salı günü A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.

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