Filenin Sultanları, Paris 2024'te çeyrek finalde Çin ile eşleşti
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Çin oldu.
Giriş: 04.08.2024 - 23:53 Güncelleme: 05.08.2024 - 00:28
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, 6 Ağustos Salı günü A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.
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