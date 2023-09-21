Filenin Sultanları puan durumu: 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Voleybol B Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Voleybol Haberleri

Filenin Sultanları puan durumu: 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Voleybol B Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Voleybol Haberleri

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Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadelesine devam eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yenilmezlik serisini̇ 19 maça çıkardı. Elemelerde yoluna namağlup devam eden millilerimiz grubu ilk iki sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri Voleybol B Grubu Türkiye puan durumu...