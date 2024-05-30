Filenin Sultanları Sırbistan sınavında!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında Sırbistan'la karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında Sırbistan'la karşılaşacak.
Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, bu gece sabaha karşı TSİ 03.30'da başlayacak.
VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1'le geçen milli takım, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etmişti.
Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftadaki karşılaşmalarının programı şu şekilde:
31 Mayıs Cuma:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye