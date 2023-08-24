Filenin Sultanları son 16 turu rakibi kim oldu? Türkiye voleybol Filenin Sultanları son 16 turu maçı ne zaman? - Voleybol Haberleri

Filenin Sultanları son 16 turu rakibi kim oldu? Türkiye voleybol Filenin Sultanları son 16 turu maçı ne zaman? - Voleybol Haberleri

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Filenin Sultanları son 16 turu maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları kazanan ve bu akşam Almanya karşısında son maçına çıkacak olan millilerimiz artık gözünü son 16 turuna dikti. İşte, ayrıntılar...