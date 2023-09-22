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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Türkiye puan durumu sıralaması, maç sonuçları ve fikstürü! 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu güncel puan durumu - Voleybol Haberleri

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında Brezilya ile karşılaştı. Şimdiye kadar tüm maçlarını kazanmayı başaran millilerimiz, 2024 Olimpiyatları için tüm gücünü ortaya koyuyor. Filenin Sultanları, Brezilya'yı da 3-0 geçerken gruptaki liderliğini sürdürdü. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şimdiye kadar aldığı sonuçlar, kalan maçları ve grubundaki son durumu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:51
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        Filenin Sultanları güncel puan durumu sıralaması... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında bu kez Brezilya karşısına çıktı ve 5. galibiyetini alarak dolu dizgin serisini sürdürdü. İşte, zorlu mücadele sonnrası Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki puan durumu görünümü...

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        A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

        15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

        17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

        19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

        20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

        22 Eylül: Türkiye 3-0 Brezilya

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        2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

        1) Türkiye - 15 Puan (5 maç)

        2) Japonya - 12 Puan (4 maç)

        3) Brezilya - 11 Puan (5 maç)

        4) Belçika - 6 Puan (4 maç)

        5) Porto Riko - 5 Puan (5 maç)

        6) Arjantin - 4 Puan (5 maç)

        7) Bulgaristan - 4 Puan (5 maç)

        8) Peru - 0 Puan (5 maç)

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        A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:

        23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

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        OLİMPİYAT OYUNLARINA NASIL GİDİLİYOR?

        Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.

        Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.

        Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

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        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

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        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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