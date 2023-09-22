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Filenin Sultanları güncel puan durumu sıralaması... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında bu kez Brezilya karşısına çıktı ve 5. galibiyetini alarak dolu dizgin serisini sürdürdü. İşte, zorlu mücadele sonnrası Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki puan durumu görünümü...