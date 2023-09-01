Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı bugün mü, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

        2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları rüzgarı esmeye devam ediyor. Turnuvaya C Grubu'nda başlayan ve 5 maçını da kazanarak grup lideri olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız; son 16 turunda Belçika, çeyrek finalde ise Polonya'yı da geçerek adını bir kez daha yarı finale yazdırmayı başardı. Tarihi bir başarıya imza atan millilerimiz, yarı finalde ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. İşte, voleybolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye İtalya voleybol maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda sona yaklaşılıyor. Turnuvada şimdiye dek çıktığı 7 maçı da kazanarak namağlup bir şekilde yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız; finale yükselmek adına son şampiyon İtalya ile kozlarını paylaşacak. Son 3 turnuvada da madalya almayı başaran Filenin Sultanları, bu kez şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. İşte, şimdiden heyecanla beklenen Türkiye İtalya yarı final maçı hakkında detaylar...

        2

        TÜRKİYE İTALYA ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        C Grubu'nu lider bitirip son 16 turu ve çeyrek finali de geçerek tüm maçlarını kazanma başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 1 Eylül Cuma günü saat 18:00'de İtalya ile çeyrek finalde karşılaşacak.

        Filenin Sultanları, TRT Spor'dan yayınlanacak mücadeleyi kazanması hainde Sırbistan Hollanda eşleşmesinden gelecek takımla finale kalmak için karşılaşacak.

        3

        A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

        GRUP MAÇLARI

        18 Ağustos: Türkiye 3-0 İsveç

        20 Ağustos: Türkiye 3-0 Azerbaycan

        21 Ağustos: Çekya 1-3 Türkiye

        23 Ağustos: Türkiye 3-0 Yunanistan

        24 Ağustos: Türkiye 3-0 Almanya

        SON 16 TURU

        27 Ağustos: Türkiye 3-1 Belçika

        ÇEYREK FİNAL

        30 Ağustos: Türkiye 3-0 Polonya

        4

        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        5

        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!