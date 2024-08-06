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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'yla eşleşti - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'yla eşleşti

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'yla eşleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:59 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:59
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        Sultanların yarı finaldeki rakibi İtalya!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde İtalya'yla eşleşti.

        South Paris Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

        Çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 yenen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Milliler de Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti.

        Türkiye ile İtalya arasındaki maç, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de oynanacak.

        Ay-yıldızlılar C Grubu'nda karşılaştığı İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

        Diğer eşleşmede ise ABD, Brezilya'yla finale yükselmek için karşılaşacak.

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