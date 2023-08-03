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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Filip Benkovic çalışmalara başladı - Trabzonspor Haberleri

        Filip Benkovic çalışmalara başladı

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına basına açık yapılan idmanla devam etti. AEK maçında aldığı darbeye bağlı burnundan kırık oluşan Filip Benkovic takıma dönerek çalışmalara başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:44
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        Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 10.00´da teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idman basına açık olarak gerçekleşti.

        BENKOVİC VE UMUT TAKIMA DÖNDÜ

        Adale ağrısı yaşayan ve AEK ile oynanan hazırlık maçında yer almayan Umut Bozok bugün takıma katıldı. AEK maçında burnu kırılan ve ameliyat olan Benkovic de, günler sonra idmana çıkarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

        5 OYUNCUDA SAKATLIK, HAKAN YEŞİL İZİNLİ

        Sol arka adalesinde kas spazmı yaşayan Denswil, üst adalesinde kas spazmı yaşayan Hüseyin, bel ağrısı süren Siopis, sol dizinde sakatlık bulunan Fernandez, ameliyat olan Orsic ve izinli olan Hakan Yeşil katılmadı. Bordo mavililer sabah idmanında ısınma, ayak tenisi ve penaltı çalışması yaptı.

        Trabzonspor, yarın TFF 2´nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon ile saat 17.00´de Yavuz Selim Tesisleri´nde hazırlık maçı yapacak.

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