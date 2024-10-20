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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Filip Kostic: Geliştirmemiz gereken noktalar var - Fenerbahçe Haberleri

        Filip Kostic: Geliştirmemiz gereken noktalar var

        Fenerbahçeli futbolcu Filip Kostic, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 22:25 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:25
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        "Geliştirmemiz gereken noktalar var"
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        Fenerbahçe forması giyen Filip Kostic, Samsunspor beraberliğini değerlendirdi.

        Sırp futbolcu, "Maça iyi başladık ama sonuç istediğimiz gibi oldu. Bu maçla alakalı geliştirmemiz gereken noktalar var. Sonrasında iyi olan şeylere devam etmeliyiz."dedi.

        Kostic, "Manchester United maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kendimize inanmaya devam etmeliyiz. Sıkı çalışmalıyız. Bir sonraki maçın iyi bir neticeyle sonlanacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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