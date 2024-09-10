Filip Kostic: İlk günden itibaren Fenerbahçe’ye gelmek istedim

Fenerbahçe'nin yeni transferi 31 yaşındaki Sırp futbolcu Filip Kostic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER SÜRECİ Transfer sürecini anlatan Kostic, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe’ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho’nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi. Tadic benim en iyi arkadaşlarımdan biri, kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz dolayısıyla gerçekten Fenerbahçe’de yeniden onunla oynayacağım için çok ama çok mutluyum" diye konuştu.

"JOSE MOURİNHO, DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK ADAMLARINDAN BİR TANESİ" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuşan Sırp oyuncu, "Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben, en iyi performansımı ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.