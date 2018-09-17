Filipinler'de 25 kişinin ölümüne neden olan Mangkhut tayfunu Çin'e ulaştı

Filipinler'de en az 25 kişinin ölümüne, Hong Kong'da da 100'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan Mangkhut tayfunu Çin kıyılarına ulaştı. Tayfun, Çin'in güney kıyılarında yoğun yağış ve sert rüzgârlara neden oldu.

Guangdong bölgesi yetkilileri alarm seviyesini en üst düzey olan 'kırmızı'ya çıkardı.

Hong Kong'da yetkililer bölge sakinlerine kapalı alanlardan çıkmamaları uyarısında bulundu.

Rüzgârın şiddeti saatte ortalama 20 kilometreye kadar çıktı.

Tayfun Çin kıyılarına yaklaşırken şiddetinin de hafifleyerek saatte yaklaşık 145 kilometreye indiği bildirildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre Mangkhut tayfunu, Çin'de bu yıl görülen 22'nci tayfun oldu.

Hong Kong Havalimanı'nda 800'den fazla uçuş iptal edildi, 100 binden fazla yolcu hava muhalefetinden etkilendi.

Filipinler'de tarım bölgesi Cagayan'da tayfun nedeniyle erken hasat yapıldı.

Filipinlerde ölümlerin çoğu Cordillera ve Nueva Vizcaya bölgelerindeki toprak kaymalarıyla yaşandı.

Filipinlerde tayfunun geçiş yolu üzerinde beş milyon kişi yaşıyordu, 100 binden fazla bölge sakini geçici barınaklara sığındı.

Tayfunun ekonomiye de olumsuz etkisi olacağı bildiriliyor.

Cagayan bölgesindeki tarım alanlarında büyük zarar meydana geldi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin danışmanı Francis Tolentino, BBC'ye açıklamasında tarım ürünlerinin beşte birinin hasadının erken yapıldığını, pirinç ve mısır ürünlerinin erken hasat nedeniyle verimsiz olabileceğini söyledi.

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