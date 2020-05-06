Filipinler'de ABS-CBN'nin radyo ve televizyon yayınının durdurulmasına tepki

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Filipinler Ulusal Telekomünikasyon Komisyonunun (NTC),yayın ruhsatı sona eren ABS-CBN'nin televizyon ve radyo yayınına dün gece son vermesi yönündeki talimatına, muhalefetin yanı sıra Duterte yanlıları ve kiliseden de tepki geldi.

Duterte'nin yardımcısı ve muhalefet lideri Leni Robredo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına atıfta bulunarak "bir krizde doğru bilginin zamanında yayılmasının hayat kurtardığını ve ulusal birliği canlandırdığını" söyledi.

Duterte yanlısı bir koalisyonun üyesi olan Temsilciler Meclisi Yasa Komisyonu Başkanı Franz Alvarez, yayını kesilmeden önce ABS-CBN'nin DZMM radyosuna yaptığı açıklamada, NTC'nin talimatının "Meclisin yetki alanına yönelik açık bir gasp" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yayın kuruluşunun, ruhsatının yenilenmesi için yaptığı başvuruyu beklerken komisyon yetkililerinin martta yapılan bir oturumda milletvekillerine, ABS-CBN için geçici çalışma izni vereceklerini söylediğini aktaran Alvarez, "Neden vazgeçtiklerine gerçekten şaşırdık, bu yüzden açıklama yapmak zorundalar." dedi.

- Uluslararası Af Örgütünden hükümete çağrı

Filipinler'deki Uluslararası Af Örgütü, yayın durdurma talimatının medya özgürlüğüne “çirkin bir saldırı” olduğunu belirterek hükümete, "radyo televizyon ağını derhal tekrar yayına alması" çağrısında bulundu.

Filipinler Katolik Piskoposlar Konferansından Piskopos Gerardo Alminaza, yayın kuruluşunun kapatılmasını “karardan etkilenen gazeteciler ve binlerce işçi adına” protesto etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, ABS-CBN'nin yasal çözümler aramakta özgür olduğunu belirterek Duterte'nin kuruluşun geleceğini Kongreye bıraktığını söyledi.

- Ruhsat yenilenmesi için yapılan başvuru Kongrede bekliyordu

NTC, Kongrenin ABS-CBN'ye verdiği 25 yıllık çalışma ruhsatının süresinin 4 Mayıs'ta sona erdiğini açıklamıştı.

Yayın kuruluşunun, ruhsatının yenilenmesi için yaptığı başvuru, oturumların Kovid-19 salgını nedeniyle kısmen ertelendiği Kongrede bekliyordu.

Bazı medya gözlemcileri, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve kurmaylarını, hükümeti eleştiren haberlerinden ötürü ABS-CBN gibi bağımsız yayın yapan medya kuruluşlarını susturmaya çalışmakla suçlamıştı.

Hükümet yetkilileri ise kuruluşun yayınını durdurmanın basın özgürlüğü meselesi olmadığını ve herkesin yasalara uyması gerektiğini kaydetmişti.