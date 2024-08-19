Filipinler'de bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildi

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, konuya ilişkin açıklama yapan sağlık yetkilileri, M çiçeği virüsünün hızlı tespiti için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Yetkililer, daha önce ülke dışına seyahat geçmişi olmayan bir kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

M çiçeği virüsünün en son Aralık 2023'te görüldüğünü aktaran yetkililer, tespit edilen kişilerin izolasyona alınarak hastalığı atlattığını ifade etti.

Antara News'in haberine göre, Endonezya'da sağlık yetkilileri, ülke dışından gelenlere M çiçeği virüsü testlerinin sıkılaştırıldığını belirtti.

DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.