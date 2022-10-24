F﻿ilipinler'de 'kopya önleyici' şapkalar sosyal medyada viral oldu 0:00 / 0:00

MARY JOY MANDANE-ORTIZ

Filipinler’deki bir okulda, öğrencilerin sınavda taktıkları “kopya karşıtı” şapkalar sosyal medyada viral oldu.

Legazpi şehrindeki üniversitede, öğrencilerden başkalarının kağıtlarına bakmayı engelleyecek başlıklar takması istendi.

Öğrenciler ise bu talebe, kartonlar, yumurta kutuları ve diğer bazı geri dönüştürülmüş maddelerden yaptıkları ev yapımı düzenekler tasarlayarak karşılık verdi.

BBC’ye konuşan öğretmen, derslerinde “dürüstlük” sağlamak için bu “eğlenceli yolu” bulduklarını söyledi.

MARY JOY MANDANE-ORTIZ

MARY JOY MANDANE-ORTIZ

Bicol Üniversitesi’nde makine mühendisliği profesörü olan Mary Joy Mandane-Ortiz, fikrin “gerçekten de etkili olduğunu” belirtti.

Söz konusu uygulamaya, Ekim ayının üçüncü haftasına denk gelen ve yüzlerce öğrencinin girdiği ara dönem sınavlarında gidildi.

Prof. Mandane-Ortiz, öğrencilerden ilk olarak kağıttan tasarlayacakları “basit” bir düzenek yapmalarını istediğini söyledi.

Öğretmen, bu yöntem için yıllar önce Tayland’da yapıldığını söylediği bir uygulamayı örnek almış.

MARY JOY MANDANE-ORTIZ

Fikrini anlatmasının ardından öğrencilerinin kısa süre içerisinde yerde buldukları çöplerden şapkalar tasarladığını belirten Prof. Mandane-Ortiz, bazılarının ise motor kaskı ya da Cadılar Bayramı maskeleri taktığını ifade etti.

Mühendislik öğrencilerinin sınav esnasında çekilen görüntüleri, Prof. Mandane-Ortiz tarafından Facebook’ta paylaşılmasıyla birlikte kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Ardındansa bu görüntüler Filipin basınının ilgisiyle karşılaştı.

Prof. Mandane-Ortiz, bu yıl öğrencilerinin sınavlarda daha iyi performans gösterdiğini dile getirdi ve “Birçoğu sınavlarını erken bitirdi. Bu yıl kopya çeken kimse olmadı” dedi.