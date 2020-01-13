Filipinler'de Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı, tehlikeli bir patlamadan korkuluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Filipinler'de Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı, tehlikeli bir patlamadan korkuluyor

Filipinler'in en aktif ikinci yanardağı Taal, lav püskürtmeye başladı. Alarm durumu yükseltilirken, yetkilileri yanardağın "birkaç saat ya da gün içinde tehlikeli bir şekilde patlayabileceği" uyarısı yaptı.

BBC TÜRKÇE

Filipinler'in başkenti Manila'nın yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı.

Yetkililer, yanardağın "birkaç saat ya da gün içinde büyük bir tehlike yaratacak şekilde patlamasının" olasılık dahilinde olduğunu söylüyor.

Filipinler'in en aktif ikinci yanardağı olan Taal'dan kısa bir süre önce büyük bir kül bulutunun yayılmasının ardından bölgede yaşayan yaklaşık 8 bin kişi tahliye edilmişti.

Bir gölün ortasında yer alan bir adada bulunan Taal, dünyanın en küçük yanardağları arasında yer alıyor ve son 450 yıl içerisinde 34 kez patladığı biliniyor.

Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü'nden (Phivolcs) yapılan açıklamada, "Taal Yanardağı, saat 02.49 ile 04.28 arasında lav patlamasına yol açan yoğun bir hareketlilik dönemine girdi "denildi.

Enstitü, alarm durumunu 3'ten 4'e çıkartarak, en üst düzey olan 5'in bir kademe altına yükseltti.

Yetkililer, patlama yaşanması durumunda çıkacak parçaların dalgalara yol açabileceği "volkanik tsunami" yaşanmasının da ihtimal dahilinde olduğu uyarısı yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Taal Yanardağı lav püskürtürken düğüne devam ettiler
BBCTaal Yanardağı lav püskürtürken düğüne devam ettiler
Japon milyarder Maezawa, Ay yolculuğuna birlikte çıkacağı 'hayat arkadaşını' arıyor
BBCJapon milyarder Maezawa, Ay yolculuğuna birlikte ...
Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk kültürü okullarda kopya çekmekle başlıyor
BBCHırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk kültürü ...
İran'da protestolar - Tahran Emniyet Müdürü: İtidalli davranıyoruz, gerçek mermi kullanmadık
BBCİran'da protestolar - Tahran Emniyet Müdürü: İtidalli ...
İsveç, Danimarka ve Finlandiya 'Çalışanlarımızın maaşları azalır' diyerek AB asgari ücretine karşı çıktı
BBCİsveç, Danimarka ve Finlandiya 'Çalışanlarımızın ...
Trump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı
BBCTrump: Nobel Barış Ödülü benim hakkımdı
Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Madame Tussauds müzesi Prens Harry ve Düşes Markle'ın heykellerini kaldırdı
BBCHeykeller de ayrıldı!
Kasım Süleymani suikasti - ABD basını: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı
BBCKasım Süleymani ABD basınında
Sigara içenler, bıraktıktan sonra bile sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla ağrı hissediyor
BBCSigara içenlere kötü haber!
'2020 Bahşiş Kampanyası': 23 dolarlık hesap için 2020 dolar bahşiş aldı
BBC23 dolarlık hesaba 2020 dolar bahşiş

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X