Filipinler Devlet Başkan Yardımcısı Robredo, devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı

AA

Muhalefet lideri Robredo daha önce, 2016 başkan yardımcılığı yarışında kıl payı mağlup ettiği sabık diktatör Ferdinand Marcos'un oğlu eski Senatör Ferdinand Marcos Jr'ın devlet başkanlığı yarışına katılması halinde kendisinin de aday olacağını belirtti.

Kamuoyunda "Bongbong" lakabıyla bilinen Ferdinand Marcos Jr, Facebook'tan yaptığı konuşmada, 2022 seçimlerine aday olacağını söylemişti.

Başkan ve başkan yardımcısı ayrı ayrı seçilen Filipinler'de Robredo ile Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ilişkileri yıllardır iyi bir seyir izlemiyor.

Eski insan hakları aktivisti 56 yaşındaki Robredo ayrıca, Marcos Jr'ın, babasının 1972-1981 dönemindeki diktatör yönetiminde insan hakları ihlalleri için özür dilememesi ve pişmanlık duymamasını da hedef alıyor.

Robredo, Filipinler tarihinin en çalkantılı ve tartışmalı dönemlerinden biri olan altı yıllık görev süresi Haziran 2022'de dolacak Duterte'nin yerine geçme niyetini açıklayan son güçlü politikacı oldu.

Devlet Başkanı Duterte ekim ayı başında, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimde aday olma planını geri çektiğini belirterek görev süresi bitince siyaseti bırakacağını açıklamıştı.