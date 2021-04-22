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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Endonezya'da düzenlenecek ASEAN zirvesine katılmayacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Myanmar'daki askeri darbe ve iç çatışmaları görüşmek üzere bu hafta Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderleri zirvesine katılmayacağı bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Endonezya'da düzenlenecek ASEAN zirvesine katılmayacak
AA

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, basına yaptığı açıklamada, Cakarta'da 24 Nisan'da yapılması planlanan ASEAN zirvesine, Duterte'nin yerine Dışişleri Bakanlığından yetkililerin katılacağını belirtti.

Roque, "Devlet Başkanı, zirveye şahsen katılmayacak ama eminim ki Dışişleri Bakanlığımız orada olacaktır." ifadesini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 19 Mart'ta, Myanmar'daki durumun görüşülmesi ve krize çözüm üretilmesi için özel ASEAN liderler zirvesi çağrısı yapmıştı.

Myanmar'da askeri darbenin ardından ülke yönetimini devralan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'in de zirveye katılacağı duyurulmuştu.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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