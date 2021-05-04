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Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu oldu.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
AA

Çinli Sinopharm şirketinin ürettiği aşıyı yaptıran Duterte, "İyi hissediyorum ve bu aşıyı uzun süredir bekliyordum." dedi.

Duterte, aşı yaptırarak insanları salgınla mücadelede aşı olmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Öte yandan Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsünün Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanlığı Tıp Ekibi, Sinopharm’ın 10 bin dozluk aşısına Duterte’nin güvenliğini sağlayan Devlet Başkanlığı Güvenlik Grubu yetkilileri ve ailelerine "insani amaçlı" kullanım onayı verdi.

Filipinler Gıda ve İlaç İdaresi ise aşının ülkede "acil durum kullanımına" izin verilmediğini ve değerlendirilme aşamasında olduğunu kaydetti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Filipinler'de bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 940 bin kişiye aşı yapıldı.

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