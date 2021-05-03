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Filipinler, devriye görevindeki sahil güvenlik gemilerinin Çin tarafından engellemesine tepki gösterdi

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Güney Çin Denizi’nde devriye gezen sahil güvenlik gemilerinin, Çin tarafından engellemesi ve taciz edilmesine tepki göstererek, Çin'in eylemlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini bildirdi.

Filipinler, devriye görevindeki sahil güvenlik gemilerinin Çin tarafından engellemesine tepki gösterdi
AA

CNN Philippines'de yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin gemilerinin, Bajo de Masinloc yakınlarında devriye gezen Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemileri engellemesine ve bu gemilere yönelik tehlikeli manevralarda bulunmasına karşı çıktıkları belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait gemilerin, Filipinler'in deniz yetki alanını terk etmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr, Çin'in eylemlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini ifade etti.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana da Çin’in Filipinler’in söz konusu sulardaki devriyesini engelleme girişimine yönelik bir video mesaj yayımladı.

Lorenzana, mesajında, "Çin'in askeri gücünün bizimkinden daha gelişmiş olduğunu kabul etsek de bu bizim ulusal çıkarlarımızı, halk onurumuzu savunmamızı engellemez." ifadelerini kullandı.

Çin gemilerinin 24-25 Nisan'da Bajo de Masinloc yakınlarında devriye gezen ve eğitim tatbikatı yapan Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemileri engellemeye çalıştığı belirtildi.

- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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