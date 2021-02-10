Filipinler Güney Çin Denizi’nde askeri varlığını artıracak

Mutasyonlu virüs hangi illerde var?

AA

"Straits Time" gazetesinin haberine göre, Korgeneral Cirilito Sobejana, yaptığı açıklamada, daha fazla donanma unsuru yerleştirerek söz konusu sularda Filipin askeri varlığını güçlendireceklerini ancak bu durumun Çin’e karşı savaş açmak anlamına gelmediğini belirtti. Korgeneral, kararın amacının Filipin halkını korumak olduğunu ifade etti.

Sobejana, Çin’in sahil güvenlik ekiplerine, egemenlik iddiasında bulunduğu sulara giren yabancı unsurlara ateş açma yetkisi vermesinin endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Çin, 22 Ocak’ta sahil güvenlik güçlerine "egemenliğini ihlal eden unsurları" imha yetkisi veren bir yasayı yürürlüğü koymuştu. Söz konusu yasanın ihtilaflı Güney Çin Denizi’ndeki çatışma riskini artırmasından endişe ediliyor.

Filipinler söz konusu yasayı protesto etmiş ve ülkenin Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Çin tarafından yürürlüğü konulan yeni düzenlemenin "yasaya karşı gelen herhangi bir ülkeye karşı savaş tehdidi" olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen ay yaptığı açıklamada, Filipinler ile savunma anlaşması yapılmasının önemini vurgulamış ve herhangi bir saldırı durumunda bu anlaşmanın uygulanması gerektiğini dile getirmişti.

- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.