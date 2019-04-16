Filipinler güzeli Bea Santiago'nun zayıf kalmak için yaptıkları onu sağlığından etti!

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago'nın zayıf kalmak uğruna yaptığı şeyler onu sağlığından etti. Çok spor yapan ve spor öncesi kullandığı besin tozlarının onu sağlığından ettiğini söyleyen Santiago, böbrek nakline ihtiyacı olduğunu ve şu an diyaliz makinesine bağlı yaşadığını açıkladı