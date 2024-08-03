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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Filipinli Carlos Edriel Yulo, altın madalya aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Filipinli Carlos Edriel Yulo, altın madalya aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının erkekler yer aleti finalinde Filipinli Carlos Edriel Yulo, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 21:13 Güncelleme: 03.08.2024 - 21:13
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        Edriel Yulo, altın madalyayı aldı!
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        Filipinli Carlos Edriel Yulo, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının erkekler yer aleti finalinde altın madalyaya ulaştı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkeklerde yer aletinin bireysel finalleri yapıldı.

        Filipinli cimnastikçi Carlos Edriel Yulo 15.000 puanla altın madalya kazanırken, İsrailli Artem Dolgopyat 14.966 puanla gümüş, Büyük Britanyalı Jake Jarman 14.933 puanla bronz madalya elde etti.

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