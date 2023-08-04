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        Haberler Yaşam Filipinli çift bisikletleriyle 15 bin kilometrelik Asya turuna çıktı

        Filipinli çift bisikletleriyle 15 bin kilometrelik Asya turuna çıktı

        Kanada'da yaşayan ve Filipinler'den bisikletleriyle tura çıkan çift, uçakla İstanbul'a geldikten sonra pedal çevirerek geldikleri Bilecik'te mola verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:43
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        Asya turunda 15 bin kilometre pedal çevirerek Nepal'e gitmeyi hedefleyen 38 yaşındaki muhasebeci Dang Huevos ve 43 yaşındaki sağlık çalışanı Dean Cunanan, günde ortalama 60 kilometre yol alıyor.

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        Geceleri çadırda kalan Filipinli çift, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından karşılandı.

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        Dean Cunanan, daha önce Latin Amerika ülkelerinde 35 bin kilometre katettiklerini ve bir yıl ara verdikten sonra tekrar tur için yola çıktıklarını söyledi.

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        Cunanan, "Türkiye'den sonra bir yıl daha Orta Asya ülkelerinde dolaşıp Güney Asya ülkelerinden Nepal'de sonlandırmak istiyoruz. Bu turumuzda 15 bin kilometre yol katetmeyi planladık" dedi.

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        Hakan Yavuz ise dernek olarak son 10 yılda 34 ülkeden 210'u aşkın yabancı bisikletli gezgini konuk ettiklerini aktardı.

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        Çiftin, İstanbul-Konya arasındaki 800 kilometrelik "Sufi Yolu"nu da takip ettiğini anlatan Yavuz, "Sufi Yolu'nun 100 kilometrelik mesafesi Bilecik'ten geçiyor. Kapadokya'dan sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne geçip oradan da Irak ve Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan turunu düşünüyorlar.

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        Orta Asya'ya doğru devam edecekler. İlk defa Filipinli bir çift geldi. Daha önceden faklı ülkeleri gezdikleri için kendilerini deneyimlemişler. Burada ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve kamp kuracakları alanı belirliyoruz" diye konuştu.

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        #bisikletle Asya turu
        #Filipinli çift
        #haberler
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