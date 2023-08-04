Filipinli çift bisikletleriyle 15 bin kilometrelik Asya turuna çıktı

7 Şurada Paylaş!









Orta Asya'ya doğru devam edecekler. İlk defa Filipinli bir çift geldi. Daha önceden faklı ülkeleri gezdikleri için kendilerini deneyimlemişler. Burada ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve kamp kuracakları alanı belirliyoruz" diye konuştu.