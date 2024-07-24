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        Haberler Dünya Filistin: ABD, Netanyahu’yu Gazze'ye saldırıları derhal durdurmaya zorlamalı | Dış Haberler

        Filistin: ABD, Netanyahu’yu Gazze'ye saldırıları derhal durdurmaya zorlamalı

        Filistin yönetimi, ABD'den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurması için baskı yapmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:57
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        Filistin'den ABD'ye çağrı: İsrail'e baskı yapın
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        Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD yönetimi ve Kongre'nin Netanyahu'ya savaşı derhal durdurması gerektiğini söylemesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik savaşı durdurmasını istemesi gerektiğinin altını çizen Ebu Redine, "Washington yönetimi gerçekten bölgede barış ve istikrar istiyorsa savaşa karşı çıkan dünyayı yanıltmak yerine Netanyahu'ya bu çağrıyı yapacaktır." dedi.

        İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarda artan can kayıplarına işaret eden Ebu Redine, şunları kaydetti:

        "Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının yanı sıra Batı Şeria'nın Cenin, Nablus ve Tulkerim kentlerindeki kamplara yönelik cinayet, gözaltı ve altyapıyı tahrip etme operasyonları, kimseye güven ve barış getirmeyeceği gibi gerilimin daha fazla artmasına sebep olur. Dünyada ve bölgede barış ile güven istiyorsa Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması gerek. Yok olmak üzere olan fırsatın kaçırılmaması için ABD yönetimi ve Kongresinin bu savaşı durdurması gerekir."

        Ebu Redine, işgal altındaki Filistin topraklarında kapsamlı bir ateşkes olmadığı sürece hiçbir planın sonuç vermeyeceğini kaydetti.

        ABD yönetiminin ayrıca İsrail'e verdiği sınırsız destekleriyle Filistin halkına karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğuna dikkati çeken Ebu Redine, Washington'ın artık Tel Aviv'i, Filistin halkına yönelik saldırı ve suçlarını durdurmaya zorlaması gerektiğini ifade etti.

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