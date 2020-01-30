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HaberlerDünya

Filistin, ABD'nin "diyaloğa açığız" teklifini reddetti

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, Trump yönetimin "deprem etkisi yaratan" sözde Orta Doğu barış planın ardından hiçbir Filistinli yetkilinin Amerikalı yetkililerle görüşmeyeceğini söyledi

Filistin
AA

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump yönetimin "deprem etkisi yaratan" sözde Orta Doğu barış planın ardından hiçbir Filistinli yetkilinin Amerikalı yetkililerle görüşmeyeceğini söyledi.

Mansour, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın "diyaloğa ve görüşmeye hazır olduğu'' yönündeki ifadelerine yanıt verdi.

ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddeden Mansur, "Hiçbir Filistinli yetkili, ABD'nin özünde Filistin halkının yıkımını hedefleyen depremin ardından Amerikalı yetkilerle görüşmeyecek." dedi.

Mansour, ülkesinin, uluslararası toplumu, Filistin halkına yönelik bu "saldırıya" karşı seferber edeceğini sözlerine ekledi.

SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.

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