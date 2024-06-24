Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan ABD'li kadın yakalandı

ABD'nin Texas eyaletinde Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan Elizabeth Wolf, gözaltına alındı.

Texas'taki Euless Polisi Departmanı, Wolf'un cinayete teşebbüsle suçlandığını bildirdi.

Polis kayıtlarına göre, olay 19 Mayıs'ta gerçekleşti. Filistin asıllı anne ve 3 ile 6 yaşlarındaki çocukları, sitelerinde yer alan havuza indi.

Amerikalı Elizabeth Wolf, başörtülü anneye nereli olduklarını sorduktan sonra havuza girdi.

Irkçı söylemlerde bulunan Wolf, daha sonra çocuklara saldırdı.

Çocukların annesi hemen havuza atlarken, 6 yaşındaki çocuk Wolf'un elinden kurtuldu.

Anneye saldıran Wolf, diğer taraftan 3 yaşındaki küçük kız çocuğunu suyun altına itti.

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Anne ve çocuğunu olay yerinde bulunan Afrika kökenli bir Amerikalı kurtardı.

42 yaşındaki Wolf cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

CAIR: NEFRET SUÇU OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ise yaptığı yazılı açıklamada, olayın nefret suçu olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Söz konusu aile ve tüm Müslüman toplumunun korunmasını talep eden CAIR, açıklamasında Filistin asıllı annenin ifadelerine de yer verdi.

Anne, "Biz Filistin asıllı Amerikan vatandaşlarıyız. Güvende olmamız için nereye gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Ülkemde savaş var, burada ise nefret. Çocuğum travma yaşıyor, her kapıyı açtığımda kaçıp saklanıyor." ifadelerini kullandı.