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Filistin Başbakanı, ABD ile ikili ilişkileri yeniden tesis etmenin yollarını görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanlığındaki Filistin-İsrail dosyasından sorumlu Hadi Amr ile ikili ilişkileri yeniden tesis etmenin yollarını ve mevcut siyasi durumu görüştüğünü söyledi.

Filistin Başbakanı, ABD ile ikili ilişkileri yeniden tesis etmenin yollarını görüştü
AA

Ramallah'taki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, Amr ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Iştiyye görüşme sırasında, Filistin-ABD ilişkilerini yeniden tesis etmenin yollarını konuştuklarını ifade ederek, "Diplomatik büroların ve konsolosluğun açılması, ABD yardımlarının ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) verdiği desteğin yeniden başlaması, barış sürecini ilerletmenin yollarını ele aldık." dedi.

Öte yandan, Filistin Sivil İşler İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Hüseyin eş-Şeyh de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada, Amr ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "ikili ilişkileri, siyasi durumu ve son gelişmeleri" ele aldıklarını kaydetti.

Telefon görüşmesinin zamanına ilişkin bilgi vermeyen Şeyh, taraflar arasında iletişimin devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldığını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ),26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Washington’da kapatılan diplomatik misyonunun Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimi tarafından yeniden açılması kararını memnuniyetle karşılamıştı.

İsrail yanlısı Donald Trump başkanlığındaki eski ABD yönetimi, Eylül 2018'de Filistin’in Washington’daki diplomatik misyonlarını kapatmıştı.

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