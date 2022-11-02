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Filistin Başbakanı İştiyye, İsrail'deki seçim sonuçlarını değerlendirdi

İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, "Aşırı sağın kazanması, İsrail'de Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal bir sonucu" ifadesini kullandı

Filistin Başbakanı İştiyye, İsrail'deki seçim sonuçlarını değerlendirdi
Filistin'den İsrail'deki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
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AA

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail seçimlerinde aşırı sağın kazanmasının ülkede Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal bir sonucu olduğunu söyledi.

İştiyye, İsrail parlamento seçimlerinin gayri resmi sonuçlarını medyaya yorumladı. AA'nın haberine göre; Filistin Başbakanı, seçim sonuçlarının Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal sonucu olduğunu belirterek, "İsrail seçimlerinin bir barış ortağı çıkarmayacağı konusunda en ufak bir şüphemiz yoktu." dedi.

İştiyye şu ifadeleri kullandı: "İsrail seçimlerinde aşırı sağ partilerin yükselişi, halkımızın yıllardır çektiği, ölüm, tutuklanma, şehirleri, köyleri ve beldeleri işgal eden tutumlara dair, İsrail toplumunda aşırılık ve ırkçılığın artan tezahürlerinin doğal bir sonucudur. Böylece işgal askerleri, yerleşimciler suç işlemeleri için serbest bırakılıyor ve iki devletli çözüm baltalanıyor."

"MÜCADELEMİZ KESİNLİKLE DURMAYACAK"

Filistin halkının, işgalin sonlandırılması, başkenti Kudüs olan bağımsız devletin kurulması projesine dair mücadelesinin kesinlikle durmayacağını aktaran İştiyye, "İsrail seçimlerinde kazananların kimlikleri ne olursa olsun, ülkedeki partilerin arasındaki fark, Coca Cola ile Pepsi arasındaki fark gibidir." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun da sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen İştiyye, Filistin halkına yönelik korumanın sağlanması talebinde bulundu.

Dün İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, ülkede aşırı sağın yönetimdeki gücü daha da artıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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