Filistin, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini isteyecek
Filistin'in BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunacağı karar tasarısında İsrail'in yerleşim yerlerinin de uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekildi. Karar tasarısında, "İsrail daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırma ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısını BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunacak.
AA muhabirinin edindiği karar tasarısında, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları dahil uluslararası hukuk uyarınca Filistin topraklarında işgalinin yasa dışı olduğunun altı çiziliyor.
Karar tasarısında, İsrail'in yerleşim yerlerinin de uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekilerek, Filistin halkının BM Şartı uyarınca kendi kaderini tayin etme hakkı bulunduğu ifade ediliyor.
BM'nin "Filistin sorunu çözülene kadar kalıcı sorumluluğu" bulunduğu anımsatılan karar tasarısında, İsrail'in 1967'de başlattığı işgalin acilen sonlandırılması gerektiği vurgulanıyor.
İSRAİL 12 AY İÇİNDE ÇEKİLMELİ
Karar tasarısında, "İsrail daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırma ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer veriliyor.
İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenilerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.
"İSRAİL HASAR VE KAYIPLAR İÇİN TAZMİNAT ÖDEMELİ"
İsrail'in BM kararlarını ihlallerinin kınandığı karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiği vurgulanıyor.
Karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında oluşturduğu hasar ve kaybın tazminatını ödemesi gerektiğinin altı çizilerek, bu çerçevede uluslararası mekanizma kurulması talep ediliyor.
Cenevre Sözleşmesi'nin "savaş zamanında sivillerin korunması" prensibi uyarınca konferans düzenlenmesi istenilen karar tasarısında, İsviçre'ye söz konusu konferansı 6 ay içinde düzenleme çağrısı yapılıyor.
Karar tasarısında 79. BM Genel Kurulu döneminde Filistin sorunu ve iki devletli çözüm için uluslararası bir toplantının düzenleneceği belirtiliyor.
BM Genel Sekreteri'nden karar kabul edildikten sonra 3 ay içinde kararın uygulanmasına ilişkin rapor sunması istenilen karar tasarısında, BM ve tüm örgütlerden Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını yerine getirmesi için destek talep ediliyor.
Halihazırda eşsunucular için müzakereye açılan karar tasarısının, gelecek hafta BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor.
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