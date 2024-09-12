Filistin, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini isteyecek

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısını BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunacak.

AA muhabirinin edindiği karar tasarısında, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları dahil uluslararası hukuk uyarınca Filistin topraklarında işgalinin yasa dışı olduğunun altı çiziliyor.

Karar tasarısında, İsrail'in yerleşim yerlerinin de uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekilerek, Filistin halkının BM Şartı uyarınca kendi kaderini tayin etme hakkı bulunduğu ifade ediliyor.

İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Karar tasarısında, "İsrail daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırma ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer veriliyor.

Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenilerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.

"İSRAİL HASAR VE KAYIPLAR İÇİN TAZMİNAT ÖDEMELİ"

İsrail'in BM kararlarını ihlallerinin kınandığı karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiği vurgulanıyor.

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Karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında oluşturduğu hasar ve kaybın tazminatını ödemesi gerektiğinin altı çizilerek, bu çerçevede uluslararası mekanizma kurulması talep ediliyor.