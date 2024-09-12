Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Filistin, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini isteyecek | Dış Haberler

        Filistin, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini isteyecek

        Filistin'in BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunacağı karar tasarısında İsrail'in yerleşim yerlerinin de uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekildi. Karar tasarısında, "İsrail daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırma ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin'in tasarısı oylamaya sunulacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısını BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunacak.

        AA muhabirinin edindiği karar tasarısında, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları dahil uluslararası hukuk uyarınca Filistin topraklarında işgalinin yasa dışı olduğunun altı çiziliyor.

        Karar tasarısında, İsrail'in yerleşim yerlerinin de uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekilerek, Filistin halkının BM Şartı uyarınca kendi kaderini tayin etme hakkı bulunduğu ifade ediliyor.

        BM'nin "Filistin sorunu çözülene kadar kalıcı sorumluluğu" bulunduğu anımsatılan karar tasarısında, İsrail'in 1967'de başlattığı işgalin acilen sonlandırılması gerektiği vurgulanıyor.

        REKLAM

        İSRAİL 12 AY İÇİNDE ÇEKİLMELİ

        Karar tasarısında, "İsrail daha fazla gecikme olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırma ve bunu karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde gerçekleştirmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer veriliyor.

        İsrail'in UAD kararları uyarınca işgale son vermesinin talep edilmesinin yanı sıra yeni yerleşim yeri faaliyetlerini sonlandırması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi istenilen karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında neden olduğu zararı da telafi etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

        Karar tasarısında, bu bağlamda "tüm üye ülkelerden uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini" yerine getirmeleri istenilerek, Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını desteklemeleri, İsrail'in oluşturduğu yasa dışı durumu kabul etmemeleri, İsrail'e yardım etmemeleri ve gerekli yaptırımları uygulamaları talep ediliyor.

        "İSRAİL HASAR VE KAYIPLAR İÇİN TAZMİNAT ÖDEMELİ"

        İsrail'in BM kararlarını ihlallerinin kınandığı karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiği vurgulanıyor.

        REKLAM

        Karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında oluşturduğu hasar ve kaybın tazminatını ödemesi gerektiğinin altı çizilerek, bu çerçevede uluslararası mekanizma kurulması talep ediliyor.

        Cenevre Sözleşmesi'nin "savaş zamanında sivillerin korunması" prensibi uyarınca konferans düzenlenmesi istenilen karar tasarısında, İsviçre'ye söz konusu konferansı 6 ay içinde düzenleme çağrısı yapılıyor.

        Karar tasarısında 79. BM Genel Kurulu döneminde Filistin sorunu ve iki devletli çözüm için uluslararası bir toplantının düzenleneceği belirtiliyor.

        BM Genel Sekreteri'nden karar kabul edildikten sonra 3 ay içinde kararın uygulanmasına ilişkin rapor sunması istenilen karar tasarısında, BM ve tüm örgütlerden Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkını yerine getirmesi için destek talep ediliyor.

        Halihazırda eşsunucular için müzakereye açılan karar tasarısının, gelecek hafta BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Filistin
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal