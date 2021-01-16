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Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Filistin'de 14 yıl aradan sonra seçim kararı!
AA

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlık Sarayında Filistin Merkez Seçim Komitesi'nin başkanı Hanna Nasır’ı kabul etti.

Görüşmede Abbas, milletvekili seçimleri 22 Mayıs 2021 ve başkanlık seçimleri 31 Temmuz 2021'de düzenlenecek şekilde kendi el yazısıyla yazdığı kararnameyi Nasır’a teslim etti.

Kararnamede, “İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında (Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze Şeridi) seçim süreci, 3 aşamalı (seçimleri yönetmesi için Filistin Ulusal Konseyi’nin kurulması, milletvekili seçimleri ve başkanlık seçimleri) olacak şekilde Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) kuruluş ilkeleri gereği ve ulusal sözleşmelere uygun yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Geçen yılın sonlarında Filistin'de siyasi grupların uzlaşı arayışı kapsamında Hamas ile Fetih Hareketi arasında yakınlaşma sağlanmıştı. Filistinli grupların genel sekterleri ve temsilcileri 3 Eylül'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve 22 Eylül'de İstanbul'da toplantılar gerçekleştirmişti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini belirtmişti.

Toplantılarda İsrail'e karşı direniş ve gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması yönünde atılan adımların sonucunda yaklaşık 14 yıldır yapılamayan seçimlerin icra edilmesi yönünde karşılıklı olumlu adımlar atılmaya başlanmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Aralık 2020'de Abbas'a bir mektup göndererek, "seçimlerin daha önce şart koşulduğu gibi eş zamanlı olarak değil, sırasıyla yapılmasını kabul ettiklerini" bildirmişti. Mektubun ardından Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de gelecek dönemde hükümetin seçim süreci için tüm çabaları ortaya koyma hazır olduğunu duyurmuştu.

DIŞİŞLERİ: KARARDAN MEMNUNUZ

Dışişleri Bakanlığı, "Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin Meclisi, Filistin Devlet Başkanlığı ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesine ilişkin Başkanlık Kararnamesini yayımlamasından memnuniyet duyuyoruz" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, seçimlerin düzenlenmesine ilişkin Başkanlık Kararnamesini yayımlamasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Filistinlilerarası uzlaşı sürecinde kaydedilen bu ilerlemeyi ve İstanbul´da evsahipliğini yaptığımız görüşmelerde varılan seçim mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik iradeyi takdirle karşılıyoruz. Bu kararla, Filistin davasının daha güçlü şekilde savunulması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Türkiye, seçimlerin başarılı şekilde gerçekleştirilebilmesi için Filistin´e her türlü desteği vermeye hazırdır" denildi.

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