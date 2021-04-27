Filistin'de 15 seçim listesi, seçimlerin ertelenmesine karşı çıkıyor

Tam kapanma ne zaman başlıyor?

AA

Fetih Hareketi'nden ayrılan Nasır Kudve'nin başını çektiği Özgürlük listesinden yapılan açıklamada, Batı Şeria ve Gazze'den adayların internet üzerinden toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda, seçimlerin Kudüs'te yapılmasının önemine vurgu yapılırken, bağımsız listelerin, seçimlerin ertelenmesi tehlikesine karşı atılacak toplu birkaç adıma ilişkin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Özgürlük Listesi Sözcüsü Nur Avde, AA muhabirine, toplantıya katılan 15 listenin, seçimlerin ertelenmesini reddettiğini söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün Filistinli liderlerin ülkede gelecek ay yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere 29 Nisan akşamı bir araya geleceğini belirtmişti.

- Milletvekili seçimlerinin erteleneceği iddia edildi

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin yönetiminin milletvekili seçimlerini, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli adayların ve seçmenlerin seçime katılmasına izin vermemesi nedeniyle iptal edeceği ileri sürüldü.

Haberlerde ayrıca, Filistin yönetiminin seçimleri erteleme kararı aldığını uluslararası kamuoyu ve Mısır ile paylaştığı iddiasına yer verildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin de seçimlere katılmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi, Filistin seçimlerinin Doğu Kudüs'te yapılmasına izin verip vermeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.