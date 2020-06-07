Filistin'de eski İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Şallah'ın vefatı için taziye mesajları

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AA

Hamas Hareketi mesajında, "Büyük milli komutan Ramazan Şallah'ın vefatından dolayı tüm ümmete, içeride ve dışarıdaki Filistin halkına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şallah'ın Gazzeli olduğuna ve işgalciler tarafından sürgüne gönderildiği bilgisine yer verilen mesajda, Şallah'ın büyük bir direnişçi olduğu hatırlatıldı.

El-Fetih ise taziye mesajında "Şallah'ın vefatı dolayısıyla Arap ve İslam ümmetinin başı sağolsun." ifadesine yer verildi.

Taziye mesajı yayınlayan gruplar arasında Mücahitler Hareketi de yer aldı. Mesajda, Şallah'ın cihat ateşini elleriyle avuçladığı, halkının ve davasının derdini çeken biri olduğu vurgulandı.

Filistin Direniş Komiteleri de Şallah'ın vefatından dolayı duydukları üzüntüyü belirterek, İslami Cihad Hareketine başsağlığı diledi.

- Şallah kimdir?

İslami Cihad Hareketi Lideri Şallah, 1958 yılında Gazze Şeridi’nin Şucaiyye Mahallesi'nde dünyaya geldi. Şallah, Mısır’daki Ez-Zakazik (Al-Zagazig) Üniversitesinin ekonomi bölümünden 1981 yılında mezun oldu.

Şallah, daha sonra İngiltere’de doktora eğitimini tamamlayarak, 1993-1995 tarihlerinde ABD’deki Güney Florida Üniversitesinde Orta Doğu Araştırmaları Bölümünde öğretim üyeliği yaptı.

İslami Cihad Hareketi Lideri Fethi Şikaki’nin İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından 1995’te Malta’da şehit edilmesinden sonra hareketin genel sekreterliğine getirildi.

Şallah, İsrail tarafından 2. Filistin İntifadası sürecinde İsrail hedeflerine yönelik büyük "cihat" eylemlerini yönetmekle suçlandı.

ABD makamları Şallah’ı 2003 yılında "terörist" listesine, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da 2017’de "arananlar" listesine ekledi.

Şallah, yakalandığı bir hastalıktan dolayı İslami Cihad’ın liderliğinden çekilmiş yerine Ziyad en-Nahale seçilmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşayan Şallah'ın sağlık durumuna ilişkin Nisan 2018'de basında bazı haberler çıkmış, bunun üzerine İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "kalp ameliyatı geçiren Şallah'ın durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutulduğu" ifade edilmişti.