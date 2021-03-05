Filistin'de Kovid-19 nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti

AA

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 1826 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1689'unun Batı Şeria'da, 137'sinin ise Gazze Şeridi'nde görüldüğü aktarıldı.

Kovid-19'a yakalanan 19 hastanın daha vefat etmesiyle toplam can kaybının 2 bin 333'e, vaka sayısının da 218 bin 628'e yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 150'sinin durumunun ağır olduğu, 195 bin 394 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Geçen ay günlük vakaların 1000'in altına düştüğü Filistin'de, özellikle Batı Şeria'da Kovid-19 salgınındaki endişe verici artış göze çarpıyor.

Batı Şeria'daki durum nedeniyle yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin genelinde son günlerde günlük vaka sayısı 1500'ün üzerinde seyrediyor.

- Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yeterli miktarda aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz Sputnik V aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği 20 bin dozluk Sputnik V aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.